Les exportations de fruits tunisiens vers le marché libyen ont augmenté de 50 % et plus entre début janvier et début septembre 2021, et ce, malgré la fermeture, en juillet dernier, des frontières terrestres entre les deux pays en raison de la pandémie de Covid-19.

Les exportations de fruits tunisiens vers le marché libyens ont, ainsi atteint, 24 000 tonnes, contre 11 000 tonnes au cours de la même période de l'année 2020.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le responsable au sein du Groupement interprofessionnel des fruits, Tarek Tira, a indiqué que les exportations de fruits tunisiens vers la Libye continuent d'être acheminées par voie maritime, à travers une ligne reliant Sfax à Tripoli.

Quelque 700 tonnes de fruits seront expédiées vers la Libye au cours de la semaine prochaine via cette ligne, a-t-il ajouté, relevant que plus de 70 % des exportations tunisiennes de fruits sont destinés au marché libyen.

Le même responsable a précisé que les revenus des exportations des fruits vers la Libye ont enregistré une hausse. Ils ont atteint 40 millions de dinars (MD), concernant la période allant de début janvier à début septembre 2021, contre 22 MD par rapport à la même période de l'année dernière. D'après lui, les quantités de fruits tunisiens exportées entre début janvier et début septembre 2021, vers différents pays, ont atteint 31458 tonnes (pour une valeur de 76,743 MD), contre 19214 mille tonnes (54,575 MD) au cours de la même période de l'année 2020.

Il a, en outre, précisé que les exportations de fruits tunisiens vers le Koweït, au cours de cette même période, ont enregistré une hausse d'une valeur de 2 MD, alors que les exportations vers le marché italien et français ont enregistré une légère baisse.

Entre début janvier et début septembre 2020, l'Italie a importé 4038 tonnes de fruits tunisiens, alors qu'au cours de la même période de 2021, elle n'en a importé qu'un peu plus de 3000 tonnes pour une valeur de 6,184 MD.

La France a, quant à elle, importé, en 2021, des quantités de fruits tunisiens d'une valeur de 1,452 MD, alors qu'entre début janvier et début septembre 2020 elle a importé, depuis la Tunisie, des quantités de fruits pour une valeur de 1,791 MD.