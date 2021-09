Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab prendra part, lundi, par

visioconférence, aux travaux de la 1re table ronde ministérielle sur "l’énergie,

le climat et le développement durable", organisée par l’Opep, a annoncé,

dimanche un communiqué du ministère. "Cette rencontre offre une plateforme de discussions et d’échanges sur les défis et opportunités résultant de la mise en œuvre de l’action d’atténuation climatique collective pour les pays producteurs de pétrole", a précisé le communiqué.

"Il s’agit également d’atteindre une compréhension commune sur les approches et moyens pour contribuer à l’effort global pour faire face aux impacts du changement climatique, et échanger également des informations sur les solutions adéquates et les technologies innovantes d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour un développement prospère et durable de l’énergie", a souligné la même source.

Selon le ministère, "cette table ronde permettra, également, de développer une position commune sur une approche équilibrée globale entre les objectifs d’enviro nnement et de développement". La table ronde précèdera la 26ème conférence sur les changements climatiques (COP 26) de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatique(CCNUCC) et certains événements mondiaux majeurs liés à l’environnement et à l’énergie, a-t-on ajouté de même source.