Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu dimanche à Alger, une

délégation du Groupe pétrolier Norvégien Equinor, conduite par son PDG, Anders Opedal, dont c’est le premier voyage à l’étranger depuis sa désignation à ce poste, en novembre 2020, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de l’entretien, les deux parties ont "passé en revue l’état des relations de coopération bilatérales dans le domaine de l’énergie, notamment l’exploration et la production des hydrocarbures et ont exprimé leur satisfaction pour l’excellence du partenariat existant entre Sonatrach et Equinor", a précisé la même source.

"Les opportunités d’affaires et d’investissements entre les deux parties ont également été abordées au cours de l’entretien", a-t-on ajouté de même source.

Selon le communiqué, M.

Arkab a présenté à la délégation d’Equinor le contenu et les objectifs de la nouvelle loi sur les Hydrocarbures pour la relance des activités de recherche et d’exploitation d’Hydrocarbures en Algérie.

A ce titre, Equinor a été invitée à explorer, avec Sonatrach, les voies et moyens de renforcer et d’élargir le partenariat existant entre les deux compagnies et au partage de l’expérience et de l’expertise notamment en matière de protection de l’environnement et des nouvelles technologies liées aux émissions de gaz à effet de serre et à l’empreinte carbone, souligne la même source. Les parties ont convenu de renforcer la coopération sur des projets autres que les hydrocarbures en Algérie, à savoir des projets d’énergies renouvelables dont ceux de l’énergie solaire et de l’hydrogène.

Pour rappel, Sonatrach et Equinor ont procédé en mai de l’année en cours à la signature d’un mémorandum d’entente afin d’étendre le partenariat existant.

La rencontre a également été l’occasion pour l’échange des points de vue et analyses sur l’actualité du marché international des hydrocarbures et les évolutions majeures qui caractérisent les industries pétrolières et gazières à la veille de la 26ème conférence sur les changements climatiques (COP 26).