Quelques perturbations sur le réseau pourront être ressenties par les clients de Mobilis au niveau de plusieurs communes de la capitale, suite à une opération de maintenance réseau, débutée dans la soirée d'hier et qui se poursuivra jusqu'au 12 septembre, a indiqué lundi un communiqué de l'opérateur public de la téléphonie mobile. "Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisation et de déploiement technique de la couverture de son réseau, Mobilis informe ses clients, qu’un plan d’intervention est programmé sur plusieurs sites relevant de la wilaya d’Alger, durant les soirées allant du dimanche 5 au dimanche 12 septembre 2021", a précisé la même source.

Ainsi, "quelques perturbations sur le réseau pourront être ressenties par les clients suite à cette opération", a ajouté le communiqué. Ces perturbations concernent les communes de Ain Bénian, Al Achour, Alger Centre, Bab Ezzouar, Beni Messous, Bologhine, Bordj El Kiffan, Bourouba, Cheraga, Dar El Beida, Douera, Djisr Ksentina, Draria, El Biar, El Hammamet, El Harrach, El Mouradia, Hydra, Staoueli, Souidania, Oueled Fayet, Rouiba, Saoula, Sidi El Kebir et Sidi M'hamed", a fait savoir Mobilis.

Réaffirmant son engagement dans un programme de densification et de modernisation de son réseau, l'opérateur public s’excuse auprès de tous ses clients pour la gêne occasionnée par cette opération.