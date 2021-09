La police norvégienne a annoncé vendredi avoir saisi chez un collectionneur près de 100 objets archéologiques mésopotamiens réclamés par l'Irak.

"La saisie porte sur ce que l'on présume être des tablettes cunéiformes(l'écriture la plus vieille au monde, ndlr ) et d'autres objets archéologiques de Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui, ...

considérés comme importants pour le patrimoine culturel historique mondial", a indiqué la police dans un communiqué.

Les objets ont été saisis au cours d'une perquisition chez un collectionneur dans le sud-est de la Norvège.

Ils font l'objet d'une demande de restitution de la part des autorités irakiennes auprès du ministère norvégien de la Culture.

"Une procédure de restitution a été entamée, mais une expertise doit d'abord être effectuée pour déterminer l'origine et l'authenticité de ces objets et les autorités irakiennes doivent documenter leur demande", a déclaré la procureure Maria Bache Dahl.

Le collectionneur conteste la demande irakienne, a-t-elle dit, précisant qu'il n'avait pas le statut de suspect et n'avait pas été arrêté.

L'Irak, q u'ont foulé Sumériens, Assyriens et Babyloniens, est une terre de choix pour les contrebandiers.

Selon une source gouvernementale irakienne, le trafic alimente les réseaux criminels dans un pays où les groupes armés. Lorsqu'il occupait de larges pans du territoire irakien entre 2014 et 2017, le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech) a, lui, saccagé des dizaines de trésors pré-islamiques au bulldozer, à la pioche ou à l'explosif, mais aussi pratiqué la contrebande pour se financer.