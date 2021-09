Le gouvernement tanzanien a suspendu dimanche pour 30 jours un hebdomadaire privé, coupable d'avoir lié au parti au pouvoir un "terroriste" ayant abattu en août quatre personnes à Dar es Salaam.

Gerson Msigwa, porte-parole du gouvernement, a indiqué dans un communiqué que le journal Raia Mwema était suspendu pour avoir de façon répétée publié de fausses informations et violé la législation et l'éthique journalistique.

Il a notamment cité un article publié vendredi dans lequel Raia Mwema établit un lien entre Hamza Mohamed, qui a tué le 25 août trois policiers et un garde de sécurité privée dans le quartier des ambassades de la capitale économique tanzanienne, et le Chama Cha Mapinduzi (CCM), le parti de la présidente Samia Suluhu Hassan.

La police avait affirmé que l'assaillant s'était radicalisé sur internet. "Il s'agit d'une violation des conditions de la licence de publication et une menace pour la sécurité nationale, via la promotion d'informations qui créent de la haine parmi les communautés", a expliqué M. Msigwa dans le communiqué.