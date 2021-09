Après le film "Diana" sorti en 2013, la princesse Diana, décédée tragiquement il y a 24 ans, renaît à travers le 7e art dans "Spencer", un film réalisé par le cinéaste chilien Pablo Larrain présenté vendredi au 78e festival de Venise.

Dans "Spencer", drame biographique écrit par le Britannique Steven Knight, le rôle de la princesse de Galles est campé par l'actrice et réalisatrice américaine Kristen Stewart, un choix qui a reçu d'excellents retours de la part des critiques de cinéma.

Même si la vie de Diana Spencer a été abordé dans une multitude de documentaires, de séries télévisées et de films, Pablo Larrain a choisi d'utiliser le cinéma et ses outils pour "donner vie à un monde intérieur qui trouve le juste équilibre entre le mystère et la fragilité de son personnage".

Véritable rentrée cinématographique mondiale, la 78e Mostra de Venise propose vingtaine de films en compétition pour le Lion d'Or, malgré l'obligation du pass sanitaire et des mesures strictes. Le jury, présidé par Bong Joon-Ho, réalisateur de "Parasite", Palme d'Or 2019 et Oscar du meilleur film l'année suivante, devra départager 21 films en lice pour le Lion d'or dont "Madres paralelas" de Pedro Almodovar (Espagne), "Illusions perdues" de Xavier Giannoli (France), ou encore "Mona Lisa and the Blood Moon" de Ana Lily Amirpour (Etats-Unis).