L'ancien commissaire européen chypriote Christos Stylianides a été nommé lundi à la tête du nouveau ministère grec de la Crise climatique et de la Protection civile, après le refus d'un ex-ministre de gauche d'assumer ce portefeuille lors du récent remaniement gouvernemental.

Christos Stylianides ex-commissaire européen pour l'aide humanitaire et la gestion de crise de 2014 à 2019, a aussitôt accepté sa nomination au gouvernement du Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis "en pleine conscience des défis et des attentes".

"Les conséquences du changement climatique nous dépassent et nous devons accélérer des réformes majeures sans délai.

La prévention et l'anticipation des catastrophes naturelles sont la plus efficace des armes dont nous disposons", a déclaré le Chypriote, en acceptant sa nomination, selon l'Agence grecque de presse ANA.

Il prend la tête du ministère de la Crise climatique et de la Protection civile, nouvellement créé après les incendies d'une ampleur inédite qui ont dévasté plus de 116.000 hectares de forêts en pleine canicule début août.

Sa nomination a été annoncée lundi par le porte- parole du gouvernement Yannis Economou.

Evangelos Apostolakis, ancien ministre de la Défense en 2019 sous le gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras, avait refusé ce poste mardi dernier estimant que "la condition" d'un "soutien interpartis" n'était pas remplie "pour assumer un portefeuille indépendant".

Outre ce nouveau ministère, trois nouveaux ministres ont été nommés au cours de ce remaniement gouvernemental, le premier de cette envergure depuis l'arrivée au pouvoir du parti de droite Nouvelle-Démocratie il y a deux ans.

L'ancien ministre de la Protection du citoyen, Michalis Chryssohoïdis, a été remplacé par Panayiotis Theodorikakos, député du parti de droite. Ancien membre du parti socialiste grec avant de rejoindre la droite en 2019, Michalis Chryssohoïdis a été critiqué pour les défaillances dans la gestion des feux de forêt mais aussi pour le durcissement des contrôles policiers pendant la pandémie de Covid.

L'ancien ministre de la Santé Vassilis Kikilias, qui a géré la pandémie du coronavirus, passe désormais au ministère du Tourisme, remplacé par le député conservateur Athanassios Plevris.

Ce dernier, ancien membre du parti nationaliste Laos, appartient à l'aile très conservatrice de la droite.