L'attaque menée samedi en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, par de présumés rebelles ADF (Forces démocratiques alliées), a fait au moins 30 morts, ont indiqué, lundi matin, des sources locales et onusienne.

Un premier bilan fourni samedi soir de source locale faisait état de 14 morts dans les collines de Tsani Tsani et Mapasana, à Luna-Samboko, village situé à la limite avec la province voisine du Nord-Kivu. "Les civils qui sont allés rechercher les corps des victimes en ont retrouvé 16 autres dans la brousse, ce qui fait 30 civils massacrés", a déclaré Dieudonné Malangayi, responsable de la société civile de la collectivité ("chefferie") de Walese Vonkutu, interrogé par des médias sur place. Les ADF sont considérés comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC, accusés de massacres de civils ayant fait des milliers de morts depuis 2013.

L'Ituri et le Nord-Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les pop ulations.