Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a dit "suivre de très près" la situation en Guinée, appelant à la "libération immédiate" du président Alpha Condé, arrêté dimanche par un groupe de militaires à Conakry.

"Je suis personnellement de très près la situation en Guinée.

Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes", a dit M.

Guterres dans un tweet.

"J'appelle à la libération immédiate du président Alpha Condé", a-t-il ajouté.

La situation est confuse en Guinée où les forces spéciales guinéennes ont annoncé dimanche avoir "capturé" le président Condé et "dissous" les institutions et la Constitution en vigueur.

Cependant, le ministère guinéen de la Défense a indiqué pour sa part, avoir repoussé une attaque menée par des insurgés contre la présidence.

"Des insurgés (avaient) semé la peur" à Conakry avant de prendre la direction du palais présidentiel, mais "la garde présidentielle, appuyée par les forces de défense et de sécurité, loyalistes et républicaines, ont contenu la menace et repoussé le groupe d'assaillants", a annon cé le ministère de la Défense dans un communiqué.