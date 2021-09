Le Comité national de rassemblement et de développement (CNRD), mis en place par les éléments du Groupement des forces spéciales (GFS) après leur prise de pouvoir en Guinée, a instauré, dimanche soir, un couvre-feu sur toute l'étendue du territoire national à partir de 20H00 et ce jusqu'à nouvel ordre, a déclaré à la télévision publique guinéenne un porte-parole du comité.

Dans le communiqué, le porte-parole des militaires a indiqué que le CNRD confirmait la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ajoutant que les secrétaires généraux des ministères assureraient, à compter de ce jour, la continuité des charges courantes.

De même, les gouverneurs des régions sont remplacés par les commandants des régions militaires et les préfets et sous-préfets remplacés par les commandants d'unités de la plus grande localité, selon le communiqué.

"Les ministres sortants et les anciens présidents des institutions sont conviés à une rencontre demain (lundi) à 11H00 au Palais du peuple", a fait savoir le porte-parole du CNRD, notant que tout refus de se présenter serait considér é comme une "rébellion contre le Comité national de rassemblement et de développement. Le CNRD a invité les fonctionnaires à reprendre le travail dès lundi et que les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des citoyens ainsi que de leurs biens.

Les unités militaires de l'intérieur du pays ont été invitées à garder la sérénité et à éviter des mouvements vers Conakry.

Le CNRD a également dit vouloir rassurer la communauté internationale que l'intégrité physique et morale de l'ancien président "n'est pas engagée" et qu'il aurait accès à des soins sanitaires.