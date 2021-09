Les marchés à bestiaux hebdomadaires de la wilaya de Nâama ont repris de nouveau leurs activités dimanche après une fermeture de plus d’un mois suite à la mesure de prévention contre la pandémie du Coronavirus, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

La réouverture de ces espaces commerciaux intervient suite à une décision du wali de Nâama, Derradji Bouziane, concernant tous les points de vente de bestiaux agréés, a-t-on précisé.

La décision prévoit également le maintien du renforcement des mesures de contrôle appliquées aux marchés et concernent les mesures de prévention contre le Coronavirus, avec infliction de sanctions contre les contrevenants, comme stipulées par la loi et les règlements en vigueur, ajoutent les mêmes services.

Les maquignons du marché hebdomadaire de la commune de Nâama ont fait part de leur satisfaction quant à la décision de réouverture des marchés à bestiaux, soulignant son importance dans la préservation de leur principale source de revenus et sa participation à la revitalisation de la dynamique commerciale et du rendement économique.

De son côté, un membre de l’as sociation nationale des éleveurs de bestiaux, Kaddouri Cheikh, a indiqué que la décision des autorités locales d’ouvrir de nouveaux les marchés à bestiaux hebdomadaires "est une occasion pour le maquignon et les éleveurs, affectés par la fermeture en raison des effets de la pandémie du virus Corona, pour commercialiser leurs produits et approvisionner les marchés, après l’amélioration constatée dans la situation sanitaire".

M. Kaddouri a appelé les maquignons et les éleveurs de bestiaux à "adhérer en force à la campagne de vaccination nationale contre le Covid-19 pour faire face à cette épidémie, atteindre l’immunité collective et assurer la reprise normale et naturelle de toutes les activités économiques et sociales.