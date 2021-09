Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil a adressé samedi un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Moudjahid Djoudi Atoumi, dans lequel il a loué les qualités du défunt, son rôle lors de la Glorieuse Révolution nationale et son militantisme au sein du mouvement national.

"J'ai appris avec une immense affliction et tristesse, le décès du moudjahid et ancien officier de l'Armée de libération nationale (ALN), notre frère Djoudi Atoumi, compagnon d'arme du chahid héros le colonel Amirouche, paix à son âme", a écrit M. Goudjil dans le message.

La disparition du moudjahid Djoudi Atoumi "nous incite à nous remémorer la lutte de ce militant et combattant de la première heure, qui a adhéré, dès son jeune âge, au mouvement national, jusqu'au déclenchement de la glorieuse Révolution nationale, où il décide de s'engager, corps et âme, dans les affres de la guerre, accomplissant son devoir avec abnégation", lit-on dans son message.

En cette douloureuse circonstance, M. Goudjil présente à la famille du défunt et à ses compagnons d'arme ses sincères condoléances et ses prof onds sentiments de compassion, priant Dieu Tout Puissant d'entourer le défunt de sa Sainte Miséricorde et de prêter aux siens patience et réconfort".