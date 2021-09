Le sprinteur britannique Mark Cavendish, codétenteur avec Eddy Merckx du record de victoires d'étapes dans le Tour de France avec 34 succès, a annoncé samedi vouloir "poursuivre" sa carrière malgré ses 36 ans, sauf qu'il ne sait pas encore si ce sera avec son équipe actuelle, la Deceuninck-Quick-Step, ou une autre.

"Je veux continuer. J'espère que ce sera avec Deceuninck-QuickStep, mais je ne sais pas encore, car ce n'est pas de mon ressort", a déclaré Cavendish, en marge du Tour de Grande-Bretagne. "J'ai toujours envie de faire du vélo. Si je ne croyais pas que je pouvais m'améliorer, il est possible que j'arrêterais, car cela pourrait jeter une ombre sur ce que j'ai réalisé cette année", a poursuivi le natif de l'île de Man.

"Au début de l'année, j'étais presque convaincu que ce serait ma dernière année", a admis le vainqueur de quatre étapes et du maillot vert au dernier Tour de France.

Diminué par le virus d'Epstein-Barr et une dépression en 2018, Cavendish craignait de ne pas retrouver d'équipe à la fin de l'année 2020, avant d'arracher sa place avec le +Wolfpack" et d'être aligné d ans le Tour en raison du forfait de dernière minute de l'Irlandais Sam Bennett. "Je n'étais pas à la recherche d'une conte de fées, je savais que j'étais toujours bon mais finalement, j'ai vécu un conte de fées", a indiqué le sprinteur, alors que Patrick Lefevere, le patron de la formation belge Deceuninck-Quick Step, avait indiqué que Cavendish ne devait pas "surestimer sa valeur sur le marché".