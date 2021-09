L'Algérie sera représentée par quatre plongeurs aux Championnats du monde de pêche sous-marine, prévus du 16 au 20 septembre courant en Sardaigne (Italie), avec l'objectif de décrocher une place parmi les cinq premiers, a-t-on appris dimanche auprès du président de la Fédération algérienne de sauvetage, de secourisme et des activités subaquatiques (FASSAS). "Les quatre représentants algériens dans ces Championnats du monde de pêche sous-marine sont les meilleurs dont nous disposons actuellement.

Ils avaient décroché leur qualification en 2019, au Danemak, et depuis, ils ont continué à travailler sans relâche pour améliorer encore plus leur niveau.

Ce qui nous rend optimistes quant à la capacité de les voir terminer parmi les cinq premiers" a assuré Samir Karim Chaouche dans une déclaration à l'APS.

"Les quatre internationaux algériens sont Mohamed Belkacem Belhadj, Boubekeur Feddal, Abdennour Cherdoud et Anis Medjadji, sous la direction du coach Samir Keblali" a encore détaillé le président de la FASSAS, qui fera officie de chef de délégation en Italie.

Outre leurs importantes dispositions physiques et techniques, les quatre représentants algériens ont fait preuve d'une intéressante régularité au cours des cinq dernières années, pendant lesquelles ils ont terminé à chaque fois aux trois premières places du classement.

Le seul regret pour Chaouche avant l'entame de ces Mondiaux 2021 de pêche sous-marine, c'est le fait que les quatre représentants algériens "n'aient pas pu rejoindre la Sardaigne un peu à l'avance, pour avoir le temps d'explorer les lieux et éviter ainsi d'aborder la compétition en étant complètement dans le flou, surtout que la côte où ils sont appelés à concourir fait environs 60 kilomètres".

Un manque non négligeable selon Chaouche, car outre le fait que les autres nations vont participer à ces Mondiaux avec au moins une douzaine de plongeurs chacune, elles disposent aussi de meilleurs équipements sportifs, sans oublier le fait qu'elles se trouvent déjà sur place, pour explorer les lieux.

Un problème lié au fait que la sélection algérienne n'ait pas encore obtenu son visa d'entrée en Italie et faute duquel elle devra renoncer à ces Mondiaux de pêche sous-marine, initialement prévus en 2020 et décalés à 2021, en raison de la pandémie.

Outre le problème de visa, le président de la FASSAS a évoqué d'autres contraintes, ayant consid érablement freiné la bonne marche de la discipline, à commencer par le problème financier.

"Notre Fédération na pas bénéficié de la subvention de la saison 2019-2020, alors que les dettes laissées par nos prédécesseurs à la tête de l'instance s'élèvent à environ neuf millions de dinars" a-t-il expliqué, avant d'ajouter que "notre discipline souffre considérablement de la marginalisation et du manque de moyens, ce qui rend difficile la formation d'athlètes d'élite" a-t-il regretté.

Cette année encore, alors qu'elle doit représenter les couleurs nationales aux Mondiaux de Sardaigne, la FASSAS n'a bénéficié que d'une enveloppe de trois millions de dinars de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ce qui est trop peu selon Chaouche.

Par ailleurs, le président de la FASSAS a révélé que son instance prévoit d'organiser deux importants championnats nationaux, avant la fin de l'année en cours.

La première compétition sera "le championnat national longue distance, avec palmes, prévu fin septembre courant" et la seconde "un championnat national de pêche sous-marine" au début du mois d'octobre prochain.