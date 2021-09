Le marathonien algérien Nacer-Eddine Karfas a fini, dimanche, à la 11e place des Jeux paralympiques de Tokyo-2020 qui prennent fin, ce soir, avec la cérémonie de clôture, après 13 jours de compétitions ponctuées par la pulvérisation d'une cinquantaine de record du monde et plusieurs continentaux.

Karfas, âgé de 44 ans, a couru les 42,195 kilomètres du marathon visuels (T12), en 2h 41:02 (sa meilleure performance de la saison), alors que le Marocain El Amin Chentouf a conservé son titre paralympique de Rio en 2016, en prenant la première place en 2h 21:43, devant l'Australien Jaryd Clifford, détenteur du record du monde de la distance en 2h 19:08, qui a couvert la course en 2h 26: 09 et le Japonais Tadashi Horikoshi en 2h 28: 01.

La dernière journée du rendez-vous de Tokyo a été consacrée au Marathon des cinq classes: Messieurs et dames des T54 (en fauteuils), Messieurs et Dames visuels (T12) et le marathon messieurs de la classe des Amputés d'un bras (T46).

Au classement final des médailles des 16es de Jeux paralympiques de Tokyo, les trois pays maghrébins terminent dans le Top 30, avec la Tunisie qui prend la 28e place avec un total de 11 consécrations (4 or, 5 argent et 2 bronze), devant l'Algérie avec 12 médailles (4 or, 4 argent et 4 bronze) et le Maroc avec 4 or, 4 argent et 3 bronze.

La Chine, avec 207 médailles, dont au moins 95 en or, reste indétrônable en tête du tableau, comme à chaque édition depuis 2004.