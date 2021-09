Les sélections de handi-basket des USA (messieurs) et des Pays-Bas (dames) ont été sacrées championnes paralympiques-2020, en battant respectivement, le Japon 64-60, mi-temps (32-27) et la Chine 50-31, mi-temps (21-24), en finales jouées dimanche à quelques heures de la cérémonie de clôture de la 16e édition des Jeux paralympiques, après 13 jours de compétition.

Dans un match très équilibré, les Américains, champions paralympiques en titre, ont peiné avant de battre une équipe japonaise très compacte et qui a tenu tête à l'adversaire surtout au 1er quart de jeu (18-18).

Au fil des quatre périodes, les Japonais, 9es à Rio en 2016, ont beaucoup gênés leurs vis-à-vis, tout au long des quatre quarts de jeu (18-18, 14-9, 13-19, 19-14), avant de s'inclinés par un écart à deux paniers (64-60).

En demi-finale, les USA avaient éliminés l'Espagne (66-52) et le Japon s'est qualifié face à l'Angleterre (79-88).

La médaille de bronze chez les messieurs est revenue à l'Angleterre vainqueur de l'Espagne (68-58).

L'Algérie, quant à elle, avait terminé en 12e et dernière position derrière la Colombie qui l'avait battu (70-47).

Chez les dames, les Pays-Bas sont devenus les nouveaux champions paralympiques, en battant en finale, la Chine, 6e des derniers JP, sur le score de 50 à 31, dans un match très équilibré.

Les médaillées de bronze néerlandais à Rio en 2016, se sont ressaisies dès le second quart, après avoir perdu le premier (12-9).

Par la suite, elles avaient rien lâché, gagnant les trois quarts restants: 12-2, 12-6 et 17-11.

Lors de la demi-finale, les Pays-Bas avait écarté l'Allemagne, médaillée d'argent à Rio, sur le score de (52-42), et la Chine en a fait de même face aux championnes en, les USA (41-36).

La sélection algérienne a clôturé sa participation en 10e et dernière position, après sa défaite face à l'Australie (32-71).



MESSIEURS:

FINALE : USA - Japon (64-60)

BRONZE: Espagne - Angleterre (52-66)

1/2 FINALES:

Japon - Angleterre (79-68)

USA - Espagne (66-52)



QUARTS DE FINALE:

USA - Turquie (52-45)

Espagne - Allemagne (71-68)

Angleterre - Canada (66-52)

Japon - Australie (61-55)

CLASSEMENT:

5/6e place : Turquie - Australie (58-74)

7/8e place : Allemagne - Canada (68-46)

9/10e place : Corée du Sud - Iran (54-64)

11/12e place: Al

gérie - Colombie (47-70)

DAMES:

FINALE : Pays-Bas - Chine (50-31)

BRONZE : Allemagne - USA (51-64)

1/2 FINALES:

Allemagne - Pays-Bas (42-52)

USA - Chine (36-41)



QUARTS DE FINALE:

Canada - USA (48-63)

Allemagne - Espagne (57-33)

Chine - Angleterre (47-33)

Pays-Bas - Japon (82-24)

CLASSEMENT:

5/6e place : Canada - Japon (68-49)

7/8e place : Espagne - Angleterre (43-62)

9/10e place : Algérie - Australie (32-71)