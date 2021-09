D'après une nouvelle étude américaine, les femmes atteintes d'un cancer du sein qui souffrent d'hypercholestérolémie auraient un risque accru de métastases.

Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme en France : en 2017, environ 60 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués. Si le cancer du sein affiche un taux de survie à 5 ans rassurant (87 %), il reste responsable d'environ 12 000 décès chaque année.

Le cancer du sein peut évoluer pour devenir métastatique : cela signifie que les cellules cancéreuses se propagent dans l'organisme (on parle alors de métastases). Les experts estiment ainsi que 20 % à 30 % des patientes diagnostiquées d'un cancer du sein à un stade précoce développeront des métastases au cours de leur vie.

Selon une nouvelle étude publiée par le Duke University Medical Center (aux États-Unis) et menée sur des souris, les femmes atteintes d'un cancer du sein et souffrant d'hypercholestérolémie auraient un risque accru de développer des métastases.

Cancer du sein : le cholestérol fournit l'énergie nécessaire à la formation de métastases

"La plupart des cellules cancéreuses meurent lorsqu'elles tentent de former des métastases : c'est un processus qui exige énormément d'énergie" expliquent les chercheurs, qui ont publié leurs travaux dans la revue spécialisée Nature Communications. Or, un taux de cholestérol dans le sang anormalement élevé pourrait justement fournir l'énergie nécessaire à la formation de métastases.

"Nos travaux indiquent qu'il est essentiel de prendre en charge l'hypercholestérolémie chez les patientes souffrant de cancer du sein afin d'améliorer le pronostic de survie et d'éviter la formation d'un cancer métastatique" concluent les scientifiques.

Pour rappel, on parle d'hypercholestérolémie lorsque le taux de cholestérol total dans le sang est supérieur à 2 grammes par litre. Cela correspond généralement à un taux de cholestérol LDL (le "mauvais cholestérol") anormalement élevé.