Une Américaine atteinte d'un cancer du sein métastasé qui ne répondait pas à la chimiothérapie est officiellement guérie grâce à l'immunothérapie. L'immunothérapie a démontré son efficacité dans le traitement des cancers à haut niveau de mutations somatiques : mélanome, cancer du poumon induit par le tabagisme et cancer de la vessie. Mais c'est la première fois qu'un cancer du sein métastasé est déclaré "en régression durable" après un traitement par immunothérapie. Les résultats de cette première mondiale viennent d'être publiés dans la revue Nature.

La patiente, une Américaine de 49 ans, souffrait d'un cancer du sein métastasé qui avait atteint d'autres organes et qui ne répondait à aucun traitement, y compris la chimiothérapie et l'hormonothérapie. Le traitement a été administré dans le cadre d'un essai clinique de phase II dirigé par le Dr Steven Rosenberg, du Centre de recherche sur le cancer (CCR) de l'Université de Richmond (Etats-Unis). Le Dr Rosenberg et son équipe ont analysé l'ADN et l'ARN de la tumeur du patient et les ont comparés à ceux de tissus normaux afin de déterminer quelles mutations génétiques étaient spécifiques à ce cancer particulier. Après le traitement, le cancer du seina complètement disparu et les tumeurs ne sont pas revenues depuis maintenant 22 mois.