La ministre palestinienne de la Santé, Mai Al-Kaila a fait état samedi de 14 décès, 1.585 nouveaux cas de contamination au Covid-19 et 1.080 guérisons au cours des dernières 24 heures.

Evoquant le rapport quotidien sur la situation épidémiologique du pays, la ministre Al-Kaila a déclaré que les nouveaux décès avaient été enregistrés dans la bande de Ghaza, Tulkarem, Jénine et Naplouse, tandis que les nouveaux cas de contamination étaient répartis sur 11 gouvernorats, outre 6 842 examens effectués.

Le taux de guérison du Covid-19 en Palestine a atteint 92 %, alors que celui de mortalité est de 1,0 % du total des infections, a ajouté la ministre palestinienne.

52 malades sont en salles de soins intensifs et 149 patients sont pris en charge au niveau des centres et services Covid-19 des hôpitaux de la Cisjordanie, dont 8 sont sous respirateurs artificiels.

En ce qui concerne les citoyens palestiniens ayant reçu des vaccins anti-Covid-19, leur nombre total en Cisjordanie et dans la bande de Ghaza a atteint 1 087 037 dont 466.348 ont reçu les deux doses du vaccin.