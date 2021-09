Sept personnes sont mortes et 20 autres blessées, samedi, dans l'écroulement du mur d'une église en construction, à Cankuzo, dans l'Est du pays, selon une source administrative.

"Cet accident s'est produit sur la colline Kigati, de la commune de Gisagara", a indiqué Félix Bukuru, conseiller économique de l'administrateur. Selon lui, un grand nombre de blessés ont été tirées des décombres avec l'aide de l'unité de la Croix-Rouge basée à Cankuzo, à plus de 200 km de Bujumbura, la capitale économique.

"Elles ont par après été évacuées vers les hôpitaux environnants. Certaines sont dans un état grave", a-t-il souligné, faisant état d'une enquête en cours.