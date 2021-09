Douze personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort, et 34 autres ont été blessées, dans le renversement d'un bus sur une autoroute à l'est du pays, a rapporté dans la nuit de samedi à dimanche l'agence de presse MENA, citant une source responsable au service des secours.

"Le bilan des morts de l'accident de bus survenu sur la route reliant le Caire au gouvernorat de Suez a atteint 12 morts, dont des enfants, et 34 blessés", a affirmé la source responsable.

Un bilan préliminaire rendu public par MENA faisait état de 7 morts et 30 blessés. Le bus avec plusieurs familles à bord était sur le chemin de retour au Caire après une excursion

touristique.