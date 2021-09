Des équipes médicales mobiles sillonnent plusieurs grands quartiers de la ville de Batna à partir de samedi et pendant toute la semaine cours pour vacciner les citoyens contre la Covid-19 dans le cadre de la vaste campagne nationale de vaccination et de prévention contre cette pandémie. Rencontrés par l’APS aux premières heures du lancement de l’opération à travers les quartiers concernés, des citoyens ont exprimé leur satisfaction, à l’image de M. Amar Nourani (retraité) qui a estimé que l’initiative permettra de vacciner les personnes âgées, celles aux besoins spécifiques, et les citoyens habitant les quartiers situés loin des centres sanitaires et des points fixes de vaccination.

Pour sa part, Fatima Zohra Maouchi (femme au foyer) qui s’apprêtait à recevoir la dose du vaccin au quartier 800 logements, a estimé que les équipes médicales mobiles "permettront d’alléger la pression sur les points de vaccination ouverts à travers les différents recoins de la ville", et que la campagne constitue "un appui aux efforts de lutte contre la pandémie".

Les services locaux du se cteur de la santé ont mobilisé pour toute la semaine de vaccination, une équipe mobile du centre régional de lutte contre le cancer pour les quartiers 1.200 logement, 500 logements et 800 logements et une équipe de l’établissement sanitaire spécialisé mère-enfant Meriem Bouatoura pour les quartiers Emir Abdelkader, Larbi Ben M’hidi et Bezourane.

Une autre équipe itinérante a été mobilisée de l’établissement public hospitalier de Batna et se charge de vacciner des travailleurs et employés de la commune de Batna, selon les précisions fournies à l’APS par le directeur de la santé et de la population DSP, Abdelghani Bensmail. Une dernière équipe itinérante de la circonscription sanitaire de Arris a été également mobilisée pour sensibiliser et vacciner les habitants issus des zones d’ombre et les personnes résidant les régions montagneuses. La wilaya de Batna a consommé à ce jour 70% du quota de vaccin anti Covid-19 réceptionné et qui s’élève à 280.000 doses en attendant la réception ''prochaine'' d’un autre quota de 45.000 doses dans le courant de cette semaine, selon le directeur.