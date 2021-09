Le Festival du film africain de Louxor (Egypte),a lancé vendredi un appel à candidature aux cinéastes africains pour soumettre leurs productions à la sélection de la 11e édition qui se déroulera du 4 au 10 mars 2022, annoncent les organisateurs. L'équipe de cette 11e édition a annoncé vendredi l'ouverture des candidatures aux cinéastes du continent dans les catégories du court et du long métrage de fiction et des longs métrages documentaires. Le Festival du film africain de Louxor prévoit également cette année un hommage au cinéma ougandais qui connaît un "grand développement de son industrie et une diffusion notable à l'étranger" ces dernières années. Le Festival du film africain de Louxor a été créé en en 2011 à l`initiative de la Fondation des artistes indépendants, un regroupement de jeunes cinéastes égyptiens qui se sont organisés pour mettre en place un cadre autonome dédié au cinéma africain. Depuis sa création, de nombreux films algériens ont été sélectionnés en compétition de ce festival dont certains ont été primés à l'image du court métrage "Mollement un samedi matin" de Sofia Djama en 2013, "Les terrasse s" de Merzak Allouache et "El oued el oued" de Abdennour Zahzah en 2014, le documentaire "Fi Rassi rond-point" (Dans ma tête un rond-point) de Hassan Ferhani en 2016 ou encore "Kindil El Bahr" du réalisateur franco-algérien Damien Ounouri en 2017.