Le théâtre national palestinien "Kanaane" vient de désigner le metteur en scène algérien Belfadal Sidi Mohamed à la tête de l’annexe de cet établissement artistique en Algérie, a-t-on appris samedi de cet artiste.

Cette nomination fait suite à la décision du Conseil d’administration de cet établissement artistique qui active à Gaza et compte ouvrir plusieurs annexes dans le monde arabe, selon la même source. Belfadal Sidi Mohamed fait partie de l’association culturelle "Amel" d’Oran.

Il a, à son actif, la mise en scène de plusieurs pièces de théâtre et des films courts métrages. Le théâtre "Kanaane", agrée par le ministère palestinien de la culture, a décidé de charger l’artiste algérien de le représenter en Algérie et de représenter son annexe dans les manifestations dans les pays arabes, ajoute-t-on.

Ce théâtre vise à travers ses annexes d’encourager les jeunes talents par le biais du renforcement des relations entre réalisateurs et les jeunes comédiens et le montage de spectacles comme il œuvre à diffuser la culture et la civilisation palestinienne à travers le monde. Ce th éâtre s’apprête enfin à lancer la première édition des Journées arabes du théâtre de jeunes en Maurétanie.