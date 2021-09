La Nouvelle Banque de développement (NBD) des BRICS a annoncé jeudi qu'elle

accueillerait les Emirats arabes unis, l'Uruguay et le Bangladesh comme nouveaux

pays membres. "Nous sommes heureux d'accueillir les EAU, l'Uruguay et le Bangladesh dans la famille de la NBD.

Les nouveaux membres trouveront dans la NBD une plate-forme pour promouvoir leur coopération dans les infrastructures et le développement durable", a indiqué Marcos Troyjo, président de la NBD, dans un communiqué.

"Nous continuerons d'accueillir de nouveaux membres dans la banque de manière graduelle et équilibrée", a-t-il ajouté.

Selon le communiqué, cette première expansion des adhésions à la NBD visant à étendre sa portée mondiale est conforme à la stratégie de la banque de se positionner comme institution de développement de premier plan pour les économies émergentes.

Une fois acceptée, l'adhésion d'un pays à la NBD devient effective dès l'achèvement de ses processus nationaux et le dépôt de l'instrument d'adhésion. Depuis le début de ses activités, la NBD a approuvé environ 80 projets au sein de ses membres, soit un portefeuille total de 30 milliards de dollars. Ces projets couvrent les secteurs des transports, de l'eau et de l'assainissement, des énergies propres, des infrastructures numériques, des infrastructures sociales et du développement urbain.

Basée à Shanghai, la NBD a été établie par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

La banque a officiellement ouvert en juillet 2015.