Le Gouvernement a entendu samedi lors de sa réunion qui s'est déroulée au Palais du Gouvernement et présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, un exposé présenté par le ministre du Commerce et de la promotion des exportations relatif à un projet de décret exécutif portant création du réseau des laboratoires d’essais et d’analyse de la conformité des produits (RELEAC). Selon un communiqué des services du Premier ministère, ce réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEAC) dépendant du ministère de Commerce et de la promotion des exportations sera créé dans le cadre du dispositif de lutte contre les pratiques économiques frauduleuses. Ce projet de texte, enrichi et complété suite à sa présentation lors d’une précédente réunion du gouvernement, prévoit la refonte du réseau des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité (RELEA) mis en place depuis 1996, et sa transformation en réseau des laboratoires d’analyse de la conformité des produits (RELAC), a ajouté la même source. "Il s’agit là d’une action qualitative qui s’inscrit dans le cadre du dispositif de lutte contre les pratiques économiques et commerciales frauduleuses", a souligné également le communiqué. A ce titre, le projet de texte vise le renforcement du contrôle de la qualité par la consolidation des capacités analytiques des laboratoires nationaux relevant des différents départements ministériels et des laboratoires agréés activant dans le cadre de la protection du consommateur, notamment à travers la mise en place d’une cartographie nationale numérisée. Ce réseau de laboratoires représente un espace ayant pour objet de fédérer les compétences, mutualiser les moyens et les capacités analytiques et favoriser le travail collectif pour favoriser les actions d’intérêt commun en matière de protection du consommateur, a-t-on également précisé.