Le Gouvernement a entendu samedi lors de sa réunion présidée par le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, un exposé présenté par le ministre de la Transition énergétique et des énergies Renouvelables sur le développement des énergies renouvelables, dans lequel il a annoncé le lancement prochain, d'un appel d'offres pour la réalisation de centrales photovoltaïques d’une capacité de 1.000 MW.

Selon un communiqué des services du Premier ministère, le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre de la Transition Energétique et des Energies Renouvelables sur le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. Dans le cadre du programme de développement des énergies renouvelables, dont l’objectif à terme vise à installer 15.000 MW d’ici 2035, il a été annoncé qu’un appel d’offres pour la réalisation d’un ensemble de centrales électriques photovoltaïques d’une puissance totale de 1.000 MW sera lancé prochainement. Ainsi, la présentation du ministre a porté notamment sur les axes prioritaires dans la feuille de route du secteur la transition énergétique, à savoir le plan multisectoriel de sobriété et d’efficacité énergétique, le plan développement des énergies renouvelables, et l’élaboration d’un nouveau modèle énergétique pour l’optimisation du mix énergétique.

S’agissant de la maitrise de l’énergie, le plan de développement du secteur de la Transition énergétique vise une économie d’énergie de 10% par an grâce notamment aux conventions avec les différents secteurs, notamment l’habitat, le transport et l’industrie, et le renforcement et le déploiement de l’APRUE, a ajouté le communiqué. Par ailleurs, la société SHAEMS dédiée au développement des énergies renouvelables (EnR) entrera en activité durant le dernier trimestre de l’année 2021. Selon l'exposé, la production des EnR pour l’autoconsommation sera également encouragée, notamment par des mesures incitatives, l’homologation des kits solaires individuels et la levée des contraintes réglementaires, a fait savoir la même source.

A l’issue de la présentation et du débat, le Premier ministre a insisté sur l’orientation des efforts de tous les différents secteurs impliqués dans le développement des énergies renouvelables pour la valorisation et l’exploitation de l’énergie solaire avec la densification du re cours à cette énergie au niveau des établissements scolaires et des administrations publiques.