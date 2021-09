L'ancien Premier ministre malaisien Muhyiddin Yassin a été nommé à la tête du Conseil national de la relance post-Covid, quelques semaines après avoir quitté le pouvoir, a annoncé samedi le gouvernement.

Muhyiddin Yassin avait quitté la tête du gouvernement le mois dernier, après de vives critiques contre sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Mais le conseil des ministres l'a nommé président du Conseil de la relance et ministre, a annoncé le secrétaire général du gouvernement Mohamad Zuki Ali. L'ex-Premier ministre, qui a dirigé le pays durant 17 mois, va "diriger la stratégie de relance du pays pour obtenir les meilleurs résultats économiques et faire revenir notre peuple à une vie normale", dans un pays durement frappé par le coronavirus.

La Malaisie a recensé plus de 1,8 million d'infections au Covid-19 depuis le début de la pandémie.

Quelque 20.000 nouveaux cas et des centaines de nouveaux décès sont signalés chaque jour actuellement.