Le président capverdien Jorge Carlos Fonseca a estimé jeudi que le marché touristique africain pourrait être "important et très rentable" s'il était correctement exploité.

S'exprimait à l'ouverture de la 64e réunion de la Commission régionale africaine de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) sur l'île de Sal, il a défendu un changement d'approche du tourisme en Afrique et la nécessité d'explorer le tourisme intra-africain.

"Nous travaillons dur pour attirer les Européens, les Asiatiques, les Américains, etc., et il n'y a aucun mal à cela, mais peu ou rien n'a été fait pour explorer l'Afrique en tant que continent émetteur.

Il me semble que le marché africain peut être un marché important et très rentable", a assuré M. Fonseca.

Saluant l'initiative "Rebranding of Africa" lancée pour changer l'image du continent, il a souligné qu'elle n'aura de sens que si elle est capable de contribuer à l'augmentation significative du poids du continent dans le tourisme mondial.

Pour sa part, le secrétaire général de l'OMT, Zourab Pololikachvili, a indiqué que l'objectif était de transformer l'Afrique en une nouvell e destination touristique plus attractive dans le monde.

Selon lui, le tourisme en Afrique n'est pas nouveau, mais le secteur a changé, les gens ont changé et la façon de voyager a également changé.

"Nous essayons de transformer l'Afrique en une nouvelle destination touristique plus attractive", a-t-il exhorté. L'agenda de travail de cette réunion comprend également la tenue de deux ateliers : "Innovation et marketing numérique - Moteurs de l'innovation et de l'analyse pour accélérer la croissance du tourisme" et "Préparation à l'investissement des entreprises africaines".