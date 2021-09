Trois syndicats de la santé ont annoncé une grève de 72 heures à partir du lundi, reconductible du 13 au 16 septembre courant pour contester la mutation d'un chef syndicaliste, selon des médias.

Le syndicat national de la santé de l'Action sociale et de la Promotion de la famille (SNS-AS-PF), le syndicat autonome des Cadres médicaux (SYNACAM) et le syndicat national des Travailleurs des hôpitaux et des Structures sanitaires (SYNATRASS) au CHU du Point G ont annoncé, samedi, leur décision d'entamer une grève de 72 heures à partir du lundi, reconductible du 13 au 16 septembre courant pour exiger l'abrogation du décret de mutation de Fousseyni Coulibaly secrétaire général du syndicat de l'établissement du Point G.

Fousseyni Coulibaly a été affecté avril dernier, a indiqué Drissa Traoré, membre du Bureau du Comité Syndical du CHU du Point G. Les syndicats qualifient cette décision du directeur de l'hôpital de '"violation de la liberté syndicale". "Les différents signataires de ce préavis de grève ont rencontré le ministre de la Santé et du Développement social trois semaines après sa nomination pour échanger avec lu i sur le retour notre camarade (...) depuis nous n'avons pas eu de suite", regrette Drissa Traoré, membre du Comité Syndical de l'Hôpital. " Fousseyni Coulibaly pour lequel, les différents syndicats veulent faire la grève a été suspendu du Bureau du Point G pour une durée de 5 ans depuis décembre 2018", a affirmé le porte-parole du Collectif des travailleurs de l'hôpital Gabriel Touré.

Les services de garde, les patients hospitalisés, le service minimum ne seront pas affectés, a rassuré Losseny Bengaly, secrétaire général du CHU.