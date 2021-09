L'ambassadeur des Etats-Unis à Tripoli, Richard Norland, a estimé vendredi que la stabilité en Libye passe par l’impératif de tenir les élections générales à leur date prévue, en décembre prochain.

"Les Libyens ne veulent pas voir resurgir le spectre de la guerre civile, et le rétablissement de la stabilité passe impérativement par la tenue des élections en décembre comme prévu", a déclaré l'émissaire américain en Libye dans un tweet, en réaction aux violents affrontements armés qui ont eu lieu vendredi dans le sud de la capitale Tripoli.

"Les dirigeants politiques ont la responsabilité de se mettre immédiatement d'accord sur une solution de compromis qui permettra à cette échéance électorale de se tenir en temps voulu", a insisté Richard Norland notant que son pays "soutiendra ce processus".

L'ambassade des Etats-Unis à Tripoli avait salué jeudi dernier, dans un tweet, les résultats de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, tenue lundi et mardi derniers à Alger, y voyant "une étape importante en faveur de la stabilité régionale".

"Les Etats-Unis réitèrent égalem ent leur appel au retrait de toutes les forces et combattants étrangers de Libye" et à "la tenue d'élections générales comme prévu le 24 décembre", avait souligné la mission diplomatique.

La réunion ministérielle des pays voisins de la Libye, tenue lundi et mardi à Alger, avait pour objectif d'aider les Libyens à parachever le processus de réconciliation nationale à travers, notamment la tenue, dans les délais, des élections générales prévues le 24 décembre 2021.