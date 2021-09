Les dettes du RC Relizane envers la Chambre nationale de résolution des litiges sont estimées à un peu plus de 120 millions de dinars, ce qui na généré une interdiction de recrutement pour la saison en cours, a-t-on appris dimanche auprès de ce prestigieux club de l'Ouest, sociétaire de la Ligue 1 algérienne de football. Des dettes qui concernent uniquement les plaintes déjà traitées par l’instance juridictionnelle relevant de la Fédération algérienne de football, en attendant qu’elle tranche aussi sur les plaintes déposées récemment par plusieurs autres joueurs de l’exercice écoulé, précise-t-on de même source.

Cela se passe au moment où une ambiguïté totale règne concernant l’avenir du président du club, Mohamed Hamri, qui a annoncé son départ à l’issue de la dernière journée du championnat, disputée le 24 août dernier.

Outre le début d’une saignée au sein de l’effectif du ‘’Rapid’’, qui a terminé au milieu du classement la précédente édition du championnat, les préparatifs du nouvel exercice, dont le coup d’envoi est prévu le 23 octobre prochain, n’ont pas encore commencé.

Il appartien t notamment aux dirigeants de ce club de régler le problème des dettes pour lever l’interdiction de recrutement et mettre en place un nouvel effectif en prévision de la saison à venir, vu que la quasi-totalité de l’effectif de la saison passée a saisi la CNRL pour bénéficier de son bon de sortie. Les joueurs concernés devraient d’ailleurs avoir gain de cause, vu qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois, craint-on encore dans l’entourage de cette formation de l’Ouest du pays.