Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a donné, hier, le coup d'envoi de la campagne nationale de la vaccination qui permettra d'atteindre l'objectif de vacciner 70 % de la population d'ici la fin de l'année en cours et ce avec l'implication et le rôle que vont jouer tous les secteurs ministériels, la société civile et le partenaire social.

Auparavant, il avait souligné, jeudi, l'importance de la vaccination "pour éviter la récurrence de tout autre scénario, notamment avec l'émergence du nouveau mutant", notant que des craintes de l'émergence d'une quatrième vague "subsistent".