Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a donné jeudi des instructions aux walis relatives aux aspects socioéconomique et sanitaire des citoyens, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion par visioconférence avec les walis, M. Beldjoud a évoqué plusieurs questions liées directement aux aspects social, économique et sanitaire des citoyens, insistant sur l'impératif de "mener à bien la rentrée sociale en mobilisant les moyens nécessaires, accompagner la famille éducative, garantir le bien-être des scolarisés et encadreurs et veiller à la mise en application du protocole sanitaire au niveau des établissements scolaires".

Le ministre a également enjoint de "hisser la cadence de la relance économique, étant le seul moyen créateur de richesse et de postes d'emploi, en prenant l'ensemble des mesures administratives et les facilitations nécessaires à un climat d'affaires localement favorable, mai également de parachever les projets en cours et promouvoir les investisseurs, notamment les jeunes".

Il a, également, mis l'accent sur l'impératif d'"accélérer la cadence de vaccination anti-Covid-19 en vue d'atteindre l'immunité collective dans les plus brefs délais et maitriser la situation épidémiologique et la courbe des infections, par la mobilisation de tous les moyens, et l'application rigoureuse des mesures préventives en prévision de tout imprévu, et ce pour préserver les vies et les biens à l'approche de l'automne et de l'hiver".

Le ministre a mis en avant "l’accompagnement de l’ANIE et ses délégations locales avec tous les moyens logistiques pour lui permettre d’encadrer et de faire réussir les élections locales prévues le 27 novembre 2021, un rendez-vous important pour le parachèvement de la construction de l’édifice institutionnel".