Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil a appelé, jeudi à Alger, à la nécessité de préserver l'unité nationale, soulignant que l'unité du peuple algérien était "étroitement liée" à la guerre de libération nationale et aux sacrifices des Chouhada pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans son allocution d'ouverture de la session parlementaire 2021-2022, au siège de l'APN, présidée par Brahim Boughali, président de l'Assemblée, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, et des membres du Gouvernement, M. Goudjil a indiqué "nous devons demeurer attachés à l'unité nationale", rappelant que "l'unité des Algériens est étroitement liée à la date du 1er novembre 1954 et aux sacrifices des Chouhada pour le recouvrement de l'indépendance de l'Algérie".

Il a appelé, dans ce sens, les partis politiques et les acteurs de la société civile à "la sensibilisation" des citoyens "aux menaces" qui guettent le pays, soulignant l'importance "d'inculquer les principes de la guerre de libération nationale, notamment aux nouvelles générations pour "une compréhension p rofonde de l'Algérie et leur association aux efforts d'édification présents et futurs".

A cette occasion, le président du Conseil de la Nation a rappelé le rôle de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) "dans la protection des frontières et de la stabilité du pays".