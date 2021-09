L'Algérienne Asmahane Boudjadar s'est adjugée la médaille d'or du lancer de poids (F33), jeudi au stade olympique de Tokyo, lors de la 10e journée des 16es Jeux paralympiques-2020, dont les compétitions se poursuivent jusqu'au 5 septembre. Boudjadar a remporté le titre paralympique du poids (F33) avec 7.10 mètres. Ce jet réalisé à deux reprises, aux 1er et 4eme essai, sur les six réglementaires, constitue un nouveau record paralympique qu'elle détenait depuis la précédente édition à Rio au Brésil en 2016 et mesuré à l'époque à 5.72 mètres. Avec ce sacre, Asmahane Boudjadar, âgée de 41 ans, ajouté une 4e médaille d'or au tableau de médailles de l'Algérie (4 or, 2 argent et 4 bronze), égalant en vermeil la récolte obtenue au Brésil. La médaille d'argent du concours du poids (F33) est revenue à la Marocaine Kassioui Fouzia (6.72 mètres) devant l'Australienne Strong Marian médaillée de bronze avec 6.63 mètres. Dans la matinée, deux autres médailles d'or avaient été rajoutées à l'Algérie, par la lanceuse Safia Djelal au poids (F57) et le sprinteur Athmani Skander-Djamil au 40 0m (T13). Deux athlètes qui ont également battu les records du monde des deux spécialités. Djelal a lancé un jet à 11.29 mètres à son second essai (ancien record de la Mexicaine Ortiz Hernandez Marie 11.16m), et Athmani Skander-Djamil qui a pulvérisé le record du monde du 400m, avec un chrono à 46.70 (le précédent était marqué au nom du Marocain Mohamed Amguoun 46.92).