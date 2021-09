L'ancien international tunisien de handball Issam Tej, vient de prolonger son aventure avec Angers SCO Handball en tant qu'entraîneur-adjoint en signant pour deux années supplémentaires, a annoncé le club sur son site web.

Arrivé en 2019, Tej entame sa troisième saison avec la formation angevine. Tout juste diplômé du Titre 5 dans sa carrière d’entraineur, Issam Tej veut continuer son développement aux côtés de Guillaume Dupin.

L'ex international tunisien, avait déclaré: "Je suis heureux de continuer l’aventure avec le club, de faire partie du staff technique et de poursuivre le projet qu’on a mis en place depuis deux ans.

Personnellement, je cherche à me développer en tant qu’entraîneur aux côtés de Guillaume Dupin.

Je veux continuer à apporter mon expérience au groupe professionnel, participer à la vie du club et oeuvrer pour la formation des jeunes joueurs. Je remercie les présidents et l’entraineur pour leur confiance".

De son côté le head-coach d'Angers Guillaume Dupin s'est dit "content de pouvoir continuer notre travail en commun et notre collaboration sur les deux prochaines années. Nous formons un bon binôme. Chacun fait progresser l’autre. Je trouve qu’on fait avancer le club".