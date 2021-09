L’équipe algérienne de tennis de table messieurs a été éliminée en demi-finales du tournoi par équipes, comptant pour les Championnats d’Afrique qui se disputent à Yaoundé, après sa défaite face au Nigeria (3-0). Le pongiste Larbi Bouriah, seul représentant algérien aux derniers Jeux olympiques à Tokyo-2020, a été battu par le champion d’Afrique Aruna Qadri (9-11, 11-8, 11-7 et 11-4), Sami Kherouf a perdu face à Omotayo Olajidi 13-11, 8-11, 4-11, 8-11), alors que Boudjadja Mohamed Sofiane a été défait par Abiodun Bode (6-11, 4-11, 7-11).

Le trio algérien sera opposé pour le match de classement (3e et 4e places) au Togo, éliminé en demi-finale, par l’Egypte (3-0).

En quarts de finale, l’équipe algérienne s’était qualifiée aux dépens du Ghana (3-0).

Chez les dames, les filles algériennes (Lynda Loghraibi, Katia Kessaci et Hiba Feredj) joueront pour la 5e position et affrontent, vendredi, l’Afrique du Sud, après avoir gagné face à l’Ouganda (3-0).

L’équipe algérienne n’a pu se qualifier aux demi-finales de finale après avoir terminé la phase des poules en 3e position du groupe B, avec 6 points récoltés par deux succès face au Kenya et l'Ouganda (3-0) contre autant de défaites devant la Tunisie (3-1) et le leader du groupe, le Nigeria (3-0).

En demi-finale, l’Egypte a éliminé la Tunisie et le Nigeria a fait de même contre Maurice (3-0).

En double mixte, la paire algérienne (Lynda Loghraibi et Samy Kherouf) s’est qualifiée aux quarts de finale où elle affrontera, dimanche, son homologue du Nigeria (Edem Offiong-Bode Abiodun).

Le chemin du double algérien a débuté face au duo ivoirien, Oba Don Ange-Leva Essevoh (3-1) aux 16es de finale et la paire tunisienne Youssef Ben Attia-Garcia Fadwa (3-1) en 8es de finale.

Par contre, les deux autres doubles mixtes algériens, Abdelbasset Chaichi/Hiba Feredj et Katia Kessaci/Larbi Bouriah ont été éliminés, respectivement en 16es de finale par les Tunisiens Kellel Iheb/Zoghlami Mara (3-0), et en 8es devant l’autre paire tunisienne composée de Bouras Aboubaker et Hadj Salah Abir (3-1).

Les simples et doubles (messieurs et dames) débutent dimanche.

Il est à rappeler que les joueurs et joueuses algériens sélectionnés pour les Championnats d’Afrique de tennis de table de Yaoundé sont: Idir Khourta, Larbi Bouriah, Mohamed Sofiane Boudjadja, Sami Karouf et Abdelbasset Chaichi (messieurs), et Hiba Feredj, Lynda Loghraibi, Katia Kessaci et Nouari Widad (dames).