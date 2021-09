Au total 58 concentrateurs d'oxygène médical ont été attribués au profit des patients atteints de la Covid-19, traités dans le cadre de l’hospitalisation à domicile (HAD) dans la daïra de Mansoura (à l'Ouest de Bordj Bou Arreridj), a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya. Cette opération, supervisée par le chef de l'exécutif local, Mohamed Benmalek et inscrite dans le cadre des efforts de la commission de solidarité de la wilaya pour faire face à la pandémie du coronavirus, a permis de remettre 40 concentrateurs d'oxygène aux patients de la commune d’El Mhir et 18 autres équipements similaires aux patients hospitalisés à domicile dans la commune de Mansoura. Aussi, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie du coronavirus, la commission de solidarité de la wilaya de Bordj Bou Arreridj a fait l’acquisition d'environ 500 concentrateurs d'oxygène médical à usage individuel qui seront distribués aux patients atteints de la Covid-19 à travers les communes de la wilaya, a-t-on encore détaillé.

La même commission a aussi fait l'acquisition de six (6) g énérateurs d’ oxygène médical dont deux d'entre eux ont été installés aux hôpitaux Lakhdar Bouzidi et Ahmed Ben Obeid, au chef -lieu de wilaya en attendant l’installation "bientôt" dans les hôpitaux de Ras El Ouadi, Bordj Ghedir, Medjana et Mansoura des quatre autres générateurs, a-t-on conclu.