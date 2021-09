Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu jeudi le président du Syndicat national algérien des psychologues (SNAPSY), Khaled Keddad, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre "s'inscrit dans le cadre du dialogue avec les partenaires sociaux initiée par le ministère de la Santé, en application des recommandations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui accorde un intérêt particulier au secteur de la santé et a appelé à revoir la loi fondamentale régissant le secteur dans le but d'améliorer la situation socioprofessionnelle de ses travailleurs".

Le ministre a saisi cette occasion pour "renouveler ses remerciements aux personnels de la santé, en général, et aux psychologues, en particulier, pour les efforts consentis depuis le début de la pandémie".

M. Benbouzid a écouté "les préoccupations soulevées par le SNAPSY", soulignant que les revendications de tous les personnels du secteur "seront examinées dans les meilleurs délais". De son côté, le président du SNAPSY a salué cet appel au dialogue lancé par le ministère de la Santé, appelant ce dernier à "prendre en c ompte les sacrifices et les efforts déployés par les personnels du secteur, notamment pendant la pandémie de Covid-19.

M. Keddad a souligné "la présence des psychologues aux côtés des personnels médicaux et paramédicaux lors de la campagne nationale de vaccination qui débutera le samedi 4 septembre 2021, afin d'encourager les citoyens à se faire vacciner, loin des rumeurs sur les risques que pourrait entraîner le vaccin", exprimant "la pleine disponibilité de ce personnel de santé à assurer le succès de la campagne de vaccination anti-Covid-19".