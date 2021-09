Le deuxième petit garçon afghan évacué en Pologne, intoxiqué après avoir consommé des champignons vénéneux, est décédé comme son petit frère la veille, ont annoncé vendredi des médecins.

"Nous avons constaté la mort de l'enfant", a déclaré le directeur de l'hôpital pédiatrique CZD à Varsovie dans un communiqué laconique. Les chances de survie du garçon de six ans étaient faibles malgré une greffe du foie.

Son petit frère de cinq ans a quant à lui succombé aux toxines de l'amanite phalloïde jeudi matin.

Les enfants étaient arrivés le 23 août en Pologne avec leur famille et restaient en quarantaine dans un centre pour migrants de la ville de Podkowa Lesna, près de Varsovie. Les deux garçons et leur soeur âgée de 17 ans avaient été hospitalisés les 26 et 27 août. La jeune fille est par la suite sortie de l'hôpital. Selon le site d'information OKO.press, le père des enfants, un comptable, a travaillé pendant plusieurs années pour l'armée britannique et la famille a été évacuée par l'armée polonaise à la demande de la Grande-Bretagne. La Pologne a achevé sa mission d'évacuation la semai ne dernière après avoir fait partir 1.231 personnes de Kaboul.