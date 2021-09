Neuf personnes ont été interpellées par les services de la police au sein de l’université de Tizi-Ouzou, dans le cadre d’une opération de lutte contre l'insécurité en milieu universitaire, a annoncé, vendredi dans un communiqué, la sûreté de wilaya.

Ces 9 individus ont été arrêtés lors d’une opération de police de lutte contre la criminalité, menée fin août dernier, dans l’enceinte de la résidence Universitaire Hasnaoua, par les Forces de police de la brigade criminelle relevant du service de la police judiciaire, en coordination avec le Parquet de Tizi-Ouzou et la direction de l’Université Mouloud Mammeri, a-t-on précisé. Cette opération de police s’est soldée par l'arrestation des neuf individus, âgés de 18 à 30 ans, qui "s’adonnaient à des activités illicites, créant ainsi un climat d’insécurité dans le milieu universitaire et la saisie d'une quantité de 13 grammes de stupéfiants ainsi que d'armes blanches", selon le même communiqué.

Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été mis en détention préventive, pour les chefs d’accusation de "détention de stupéfiants à des fins de commercialisation", "violation d’une propriété immobilière", "dégradation d’une partie de la propriété immobilière", et "port d’armes blanches prohibées".