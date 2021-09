La conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré huit foyers d’incendies dans les forêts de cinq communes depuis l’activation du dispositif de lutte contre les incendies début juin à fin août derniers, a-t-on appris jeudi auprès de cette instance.

Les incendies qui s'étaient déclarés dans les communes d’Oran, Misserghine, Aïn El-Kerma, Hassi Benokba et Sidi Benyebka ont ravagé une superficie globale de cinq hectares et 86 ares, a indiqué à l’APS Amar Mecheri, chef de service de la protection des végétaux et des animaux.

Cette superficie concerne 65 ares de forêts et cinq hectares et un are de broussailles, ainsi que 20 ares de buissons, a précisé M. Mecheri, ajoutant que les feux ont été maîtrisés grâce à la conjugaison des efforts des agents de la conservation des forêts, les éléments de la protection civile et de la gendarmerie nationale.

La nouveauté dans la campagne de lutte contre les incendies et la protection des forêts est que les équipes mobiles et avancées, réquisitionnées chaque année par la conservation des forêts, travaillent, lors de cette campagne, en coordination avec les éléments de la protection civile, a souligné le même responsable, avant d'ajouter que ces équipes se trouvent dans les forêts d’Aïn El-Kerma et de M’sila (Boutlelis), Djebel Murdjadjou, Mers El-Hadjadj, les Hauts plateaux d’Arzew, Tafraoui, Bousfer et Gdyel. Par ailleurs, les agents de la conservation des forêts et les éléments de la gendarmerie intensifient les patrouilles quotidiennes dans les forêts de M’sila et Djebel Kahr pour la protection du patrimoine forestier et de l'environnement, aidés dans leur tâche par la fédération de wilaya des chasseurs et des associations de chasse, ainsi que l’association "Chafie Allah" d’élevage d’oiseaux et de protection de l’environnement.

Dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies, les espaces forestiers de la wilaya ont été fermés sur décision de la wilaya et sur proposition de la conservation des forêts, en plus de la fermeture des voies menant à ces espaces, accessibles aux seuls agents des forêts, de la gendarmerie nationale, de la protection civile et des services techniques, à l’instar de Sonelgaz, rappelle-t-on.