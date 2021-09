Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi a procédé jeudi à Alger à la distinction d'un groupe de pêcheurs ayant participé à sauver des vies humaines en détresse au large de la mer, affirmant que la situation socioprofessionnelle de ces derniers constitue un axe fondamental dans la stratégie du secteur, a indiqué le ministère dans un communiqué.

M. Salaouatchi a, en effet, mis en avant "l'intérêt porté à la situation socioprofessionnelle des pêcheurs, des armateurs et des aquaculteurs, à travers la coordination des efforts avec la Chambre nationale de la pêche, pour soulever les préoccupations des professionnels et chercher des solutions".

De même qu'il a mis l'accent sur l'importance de la formation des apprentis au sein des instituts et écoles, en leur inculquant les techniques des premiers secours et l'extinction des feux à bord de navires, pour pouvoir sauver, comme ce fut le cas récemment au port de Raïs Hamidou, la vie des victimes".

Le ministre s'est engagé, par ailleurs, à organiser des rencontres périodiques avec les professionnels de l a pêche afin d'écouter leurs préoccupations et tenter de proposer des solutions à même de régir leur métier, tout en veillant à la généralisation du service de la couverture sociale aux pêcheurs et leurs familles. Saisissant cette cérémonie tenue au siège du ministère en présence du SG, du président de la Chambre nationale de la Pêche et de cadres du ministère, M. Salaouatchi a mis l'accent, durant ses discussions avec des pêcheurs, sur l'importance des services assurances, notamment après l'incendie enregistré à bord d'un navire et son naufrage au large de la mer.

Le ministre a également promis d'ouvrir des ateliers et aboutir, peu à peu, à des mesures et des décisions en mesure de soutenir le secteur de la Pêche.