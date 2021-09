Le ministère de l'Emploi, du travail et de la sécurité sociale a annoncé jeudi dans un

communiqué la prolongation des délais des mesures exceptionnelles pour bénéficier

des prestations de la sécurité sociale jusqu'au 30 septembre en cours. "Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises par le ministère de l'Emploi, du travail et de la sécurité sociale en vue de contribuer aux efforts nationaux pour lutter contre le coronavirus (Covid-19), le ministère informe les citoyens assurés salariés et non salariés ainsi que les retraités et leurs ayants droit de la prolongation des délais des mesures exceptionnelles pour avoir accès aux diverses prestations et services jusqu'au 30 septembre 2021", précise le communiqué.

Les mesures en question concernent "les assurés sociaux et leurs ayants-droit affiliés à La Caisse Nationale des Assurances Sociales des travailleurs salariés.

Il sera procédé, à cet effet, à l’annulation provisoire de l’obligation de dépôt des congés de maladie dans les délais légaux, au traitement des dossiers des congés de maladie sur la base des documents fournis, et à l’annulation provisoire du contrôle médical des congés de maladie+contrôle à domicile".

Il s'agit également de suspendre la convocation des victimes des accidents de travail et des témoins, mesures en vigueur dans le traitement des dossiers des accidents de travail, avec le maintien du versement des pensions d’invalidité et des indemnités des accidents de travail et des pensions des maladies professionnelles, après expiration des délais, sans recours au contrôle médical. Quant aux assurés sociaux et leurs ayants-droit affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale des Non-Salariés (CASNOS), "la convocation des malades dans le cadre du contrôle médical sera suspendue avec l’activation des mesures de contrôle médical à distance, a souligné la même source, précisant que le versement des pensions de retraite sera suspendu pour les retraités, dont les dossiers n’ont pas été renouvelés, en sus de la prorogation des délais des prestations au 30 septembre 2021".

Les retraités et leurs ayants-droit affiliés à la Caisse nationale des retraites (CNR) "ne sont pas tenus de fournir une attestation de vie ou les différents documents administratifs car leurs dossiers seront systématiquement actualisés jusqu’à la fin du mois en cours".

Par ailleurs, le ministère met à la dispos ition des citoyens un bouquet de services numériques favorisant leur "accès aux diverses prestations à distance et de leur éviter le déplacement aux différents sièges", à l’instar de l’espace "El Hanaa" de la CNAS (www.cnas.dz), l’espace retraité de la CNR (www.cnr.dz), et la plateforme "Damancom" de la Casnos (https://damancom.casnos.dz), outre le site électronique du ministère (www.mtess.gov.dz) qui reste à la disposition des citoyens pour toute information supplémentaire.