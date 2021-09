La justice burkinabè a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort mercredi de 8 orpailleurs dans des anciennes galeries d'une mine industrielle dans le Centre-Nord du Burkina Faso, a indiqué une source judiciaire.

Le 1er septembre des orpailleurs qui s'étaient introduits "clandestinement" dans des anciennes fosses de la mine de Bissa Gold ont trouvé la mort.

Le premier bilan, qui était de 6 morts, est passé à 8 morts, selon la justice burkinabè, qui précise dans le communiqué qu'une enquête conduite par un substitut du procureur du Burkina Faso a permis d'entendre deux rescapés qui ont fait état de l'usage de gaz lacrymogène ayant entrainé panique et étouffement des orpailleurs clandestins estimés à une quarantaine.

Une enquête diligentée par le commissariat de district de Sabcé suite à l'envahissement de la mine et à l'incendie de dix véhicules, a conduit à l'arrestation d'au moins quatre personnes.

Toutes les personnes mises en causes répondront de leurs actes. Tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes et prompt rétablissement aux blessés, le procureur du Burkina Faso invite toute personne disposant d'informations pouvant aider à l'aboutissement des enquêtes en cours à saisir diligemment ses services. Il en appelle au calme et à la retenue.