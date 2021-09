Les ministres de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, de l'Industrie, Ahmed Zeghdar et du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, ont affirmé vendredi l’appui de l'Algérie aux différentes stratégies présentées et discutées au cours de la réunion ministérielle de la 3éme session ordinaire du Comité Technique Spécialisé du Commerce, de l'Industrie et des Mines de l'Union Africaine. Selon un communiqué du ministère de l'Energie et de Mines, les trois ministres ont affirmé lors de leur participation par vidéo conférence à cette réunion "l’appui de l'Algérie aux différentes stratégies présentées et discutées au cours de la réunion, notamment la Stratégie africaine des produits de base, la politique de qualité en Afrique, le plan d'action du Centre de développement minier en Afrique et le Système africain de classification et de gestion des ressources minérales et énergétiques".

Tout en affirmant l'appui de l'Algérie à l'étude des financements industriels, notamment après l’entrée en vigueur de la ZLECAF, les trois ministres ont également souligné la nécessité d'intensifier et d'unifier tous les efforts pour parvenir à la reprise économique du continent post Covid-19, a précisé la même source.

Dans le même contexte, ils ont souligné que le continent africain, riche de ses ressources naturelles et humaines, dispose des moyens nécessaires pour accélérer sa reprise économique et offrir un cadre approprié au développement durable et à la création d'emplois et de richesses.

Enfin, les ministres ont renouvelé l'engagement de l'Algérie à participer activement aux travaux de l'Union africaine et à déployer davantage d'efforts pour faire avancer l'Agenda africain de développement 2063, selon la même source. Cette réunion ministérielle, organisée par le Département du Développement Economique, du Commerce, de l'industrie et des mines de la Commission de l'Union Africaine, vise à faire le suivi de l'avancement des différents programmes et projets de l'Union africaine dans les domaines du commerce, de l'industrie et des mines. Cette réunion a permis aux pays participants d’échanger et discuter sur les meilleures voies pour utiliser les capacités et les atouts du continent africain dans les domaines de la promotion des échanges commerciaux, de la promotion du développement industriel et de la valorisation des ressources m inières dans l’objectif de mettre en œuvre le programme de développement de l'Union africaine sur le terrain.