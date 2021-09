Le secteur de l’Education nationale de la wilaya de Souk Ahras sera renforcé dès la prochaine rentrée scolaire 2021-2022 de nouvelles infrastructures devant permettre l’allègement de la pression sur les classes éducatives et l’amélioration du rendement scolaire, a indiqué jeudi le wali Lounès Bouzegza.

Il s’agit de la réception d'un lycée dans la commune frontalière d'Ouled Moumène, d'un collège d’enseignement moyen (CEM) dans le chef- lieu de wilaya et de quatre écoles primaires dans les communes de Souk-Ahras, Khemissa, Medaourouche et Sedrata, ainsi que de deux demies pensions dans les CEM E d'El Bouni et de Hadj Messaoud dans la commune de Medaourouche, a précisé le chef de l'exécutif local.

En marge d’une visite de travail dans les communes de Souk-Ahras, Khemissa, Sedrata, Medaourouche et Ouled Moumène, le wali a fait part de la réception, au titre de la prochaine rentrée scolaire, de 17 cantines scolaires dans les communes de Souk-Ahras, Tawra et El Machrouha devant assurer des repas chauds aux élèves, en plus de la réception de nombre considérable de classes d’ext ension.

La visite de travail s’inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire afin d'accélérer la réception des infrastructures éducatives et permettre ainsi l’accueil des élèves dans de meilleures conditions.

S’agissant des établissements scolaires situés dans les régions enclavées, M.Bouzegza a indiqué qu’il a été procédé à la prise en charge des opérations d'aménagement, de réhabilitation, d'équipement, d'encadrement et de restauration dans 94 écoles primaires.

Selon les responsables locaux du secteur de l’Education, tous les établissements scolaires des trois paliers sont équipés et dotés de chauffage, alors qu’un nombre important d’établissements scolaires font objet de travaux d’entretien et de réhabilitation, en plus de la couverture des besoins de la wilaya en matière d’équipement scolaire à travers la mise en place de 4.000 nouvelles tables.

S’agissant des préparatifs concernant la solidarité scolaire, il a été procédé à la réservation d’importants budgets pour couvrir les besoins de la wilaya en matière d’allocation scolaire, de restauration et trousseaux scolaires.