Cinq (5) localités relevant de la commune de Babar dans la wilaya de Khenchela, ont été raccordées aux réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et d’assainissement, a-t-on appris jeudi auprès de l’Assemblée populaire de cette collectivité locale.

Les mechtas Guerfi et Djarbou, relevant de la rive ouest de la localité Ain Djerbou, et la localité de Oued Sekikine de Babar ont été raccordés récemment au réseau d’AEP, a précisé à l'APS le président de l'APC de Babar, El Ayche Boumadjeur. L'élu local a fait part également de l’achèvement de l’opération de réalisation d’un projet d’extension des réseaux d’assainissement dans les localités Ain Lahma et Bouzouak dépendant de cette commune. Les projets, lancés durant le premier trimestre 2021, ont été réalisés dans un délai qui n’a pas dépassé les six mois, a ajouté le président de l’APC de Babar. Le financement des opérations d’extension et de réalisation des réseaux d’AEP et d’assainissement des mechtas Guerfi, Djerbou et des localités Bouzouak, Ain Lahma et Oued Sekikine s’inscrit dans le cadre du plan commun al de développement (PCD) de cette collectivité locale.

M. Boumadjeur a fait part de l’importance de ces raccordements dans l’amélioration des conditions de vie des citoyens et dans la préservation de l’environnement et de la santé publique dans la commune de Babar.